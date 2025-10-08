कंपनी निर्देशिका
Roche
  वेतन
  सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  United States

Roche बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Roche में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Senior Software Engineer के लिए प्रति year $213K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $216K है। Roche के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Roche?

सामान्य प्रश्न

Roche in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $272,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Roche में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $215,000 है।

