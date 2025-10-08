कंपनी निर्देशिका
Roblox
Roblox यूएक्स डिजाइनर वेतन San Francisco Bay Area में

Roblox में यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in San Francisco Bay Area IC1 के लिए प्रति year $176K से IC6 के लिए प्रति year $470K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $350K है। Roblox के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
देखें 5 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

45%

वर्ष 1

35%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 45% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (11.25% त्रैमासिक)

  • 35% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.75% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



सामान्य प्रश्न

Roblox in San Francisco Bay Area में यूएक्स डिजाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $590,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Roblox में यूएक्स डिजाइनर भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $385,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Roblox के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

