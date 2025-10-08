कंपनी निर्देशिका
Robinhood
Robinhood फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Robinhood में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $198K से L6 के लिए प्रति year $903K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $381K है। Robinhood के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
IC3(प्रवेश स्तर)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Robinhood में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

100%

वर्ष 1

स्टॉक प्रकार
RSU

Robinhood में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Robinhood in United States में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $902,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Robinhood में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $402,000 है।

