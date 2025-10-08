Robinhood बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Robinhood में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $200K से L4 के लिए प्रति year $469K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $272K है। Robinhood के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Robinhood में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
100%
वर्ष 1
Robinhood में, RSUs 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% त्रैमासिक)