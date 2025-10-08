कंपनी निर्देशिका
Robin Healthcare
Robin Healthcare फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Robin Healthcare में मध्यक फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $175K है। Robin Healthcare के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Robin Healthcare
Senior Software Engineer
San Diego, CA
प्रति वर्ष कुल
$175K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$175K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Robin Healthcare?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Robin Healthcare in United States में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $250,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Robin Healthcare में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $175,000 है।

