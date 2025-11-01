कंपनी निर्देशिका
Robert Walters
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • रिक्रूटर

  • सभी रिक्रूटर वेतन

Robert Walters रिक्रूटर वेतन

Robert Walters में मध्यक रिक्रूटर मुआवजा in Taiwan पैकेज प्रति year कुल NT$1.02M है। Robert Walters के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
प्रति वर्ष कुल
NT$1.02M
स्तर
-
मूल वेतन
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
बोनस
NT$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Robert Walters?
Block logo
+NT$1.82M
Robinhood logo
+NT$2.8M
Stripe logo
+NT$629K
Datadog logo
+NT$1.1M
Verily logo
+NT$692K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें रिक्रूटर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Robert Walters in Taiwan में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज NT$2,430,995 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Robert Walters में रिक्रूटर भूमिका in Taiwan के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा NT$813,915 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Robert Walters के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Square
  • DoorDash
  • Lyft
  • SoFi
  • Flipkart
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन