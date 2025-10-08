कंपनी निर्देशिका
Robert Half
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Robert Half बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Robert Half में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $185K है। Robert Half के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Robert Half
Software Engineer IV
San Ramon, CA
प्रति वर्ष कुल
$185K
स्तर
L4
मूल वेतन
$163K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$22.8K
कंपनी में वर्ष
8 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Robert Half?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Robert Half in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $195,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Robert Half में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $178,000 है।

