Rivian सिस्टम्स इंजीनियर वेतन

Rivian में सिस्टम्स इंजीनियर मुआवजा in United States RIV-4 के लिए प्रति year $171K से RIV-5 के लिए प्रति year $223K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $233K है। Rivian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$171K
$133K
$30K
$7.2K
RIV-5
$223K
$163K
$56.3K
$4K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
50%
वर्ष 1
50%
वर्ष 2
Rivian में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)