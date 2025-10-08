Rivian फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Rivian में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area RIV-3 के लिए प्रति year $162K से RIV-6 के लिए प्रति year $277K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $210K है। Rivian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
50%
वर्ष 1
50%
वर्ष 2
Rivian में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)