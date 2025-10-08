कंपनी निर्देशिका
Rivian
  • वेतन
  • मैकेनिकल इंजीनियर

  • Manufacturing Engineer

  • United States

Rivian Manufacturing Engineer वेतन United States में

Rivian में Manufacturing Engineer मुआवजा in United States RIV-3 के लिए प्रति year $69.3K से RIV-5 के लिए प्रति year $186K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। Rivian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
RIV-3
Mechanical Engineer
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
Mechanical Engineer II
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Rivian में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Rivian in United States में Manufacturing Engineer के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $253,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rivian में Manufacturing Engineer भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $166,000 है।

अन्य संसाधन