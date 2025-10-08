Rivian Manufacturing Engineer वेतन

Rivian में Manufacturing Engineer मुआवजा in United States RIV-3 के लिए प्रति year $69.3K से RIV-5 के लिए प्रति year $186K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। Rivian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
50%
वर्ष 1
50%
वर्ष 2
Rivian में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
