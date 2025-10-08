कंपनी निर्देशिका
Rivian Embedded Hardware Engineer वेतन

Rivian में Embedded Hardware Engineer मुआवजा in United States RIV-3 के लिए प्रति year $125K से RIV-7 के लिए प्रति year $315K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $150K है। Rivian के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
RIV-3
Hardware Engineer
$125K
$103K
$20K
$2K
RIV-4
Hardware Engineer
$123K
$110K
$12.5K
$0
RIV-5
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
Staff Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 3 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपेंसेशन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

50%

वर्ष 1

50%

वर्ष 2

स्टॉक प्रकार
RSU

Rivian में, RSUs 2-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 50% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% त्रैमासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Rivian में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Rivian in United States में Embedded Hardware Engineer के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $350,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rivian में Embedded Hardware Engineer भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $160,000 है।

