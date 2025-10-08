कंपनी निर्देशिका
Rivian and Volkswagen Group Technologies
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • United States

Rivian and Volkswagen Group Technologies बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Rivian and Volkswagen Group Technologies में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $194K है। Rivian and Volkswagen Group Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
प्रति वर्ष कुल
$194K
स्तर
L4
मूल वेतन
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
बोनस
$8K
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $326,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rivian and Volkswagen Group Technologies में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $193,500 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Rivian and Volkswagen Group Technologies के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Apple
  • Databricks
  • Intuit
  • DoorDash
  • Coinbase
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन