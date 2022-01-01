कंपनी निर्देशिका
Ritual वेतन

Ritual का वेतन कम-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $96,768 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक के लिए $243,040 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ritual. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

प्रशासनिक सहायक
$112K
विपणन
$102K
विपणन परिचालन
$131K

उत्पाद डिजाइनर
$99.5K
उत्पाद प्रबंधक
$241K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$96.8K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$243K
O cargo mais bem pago reportado na Ritual é सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,040. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ritual é $112,200.

