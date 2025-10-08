कंपनी निर्देशिका
Riskified
Riskified फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Tel Aviv Metropolitan Area में

Riskified में मध्यक फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Tel Aviv Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल ₪495K है। Riskified के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪495K
स्तर
L2
मूल वेतन
₪404K
Stock (/yr)
₪57.7K
बोनस
₪33.7K
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Riskified?

₪566K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Riskified in Tel Aviv Metropolitan Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪645,885 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Riskified में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Tel Aviv Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪486,495 है।

