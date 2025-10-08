कंपनी निर्देशिका
Riskified
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • डेवऑप्स इंजीनियर

Riskified डेवऑप्स इंजीनियर वेतन

Riskified में मध्यक डेवऑप्स इंजीनियर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪582K है। Riskified के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत पैकेज
company icon
Riskified
DevOps Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪582K
स्तर
-
मूल वेतन
₪441K
Stock (/yr)
₪141K
बोनस
₪0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Riskified?

₪566K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Riskified in Israel में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪656,011 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Riskified में डेवऑप्स इंजीनियर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪515,037 है।

