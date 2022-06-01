कंपनी निर्देशिका
Rise People
Rise People वेतन

Rise People का वेतन निम्न स्तर पर कॉपी राइटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $40,079 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $118,286 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Rise People. अंतिम अपडेट: 9/18/2025

$160K

कॉपी राइटर
$40.1K
प्रोडक्ट मैनेजर
$60.8K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $96K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $118K
सामान्य प्रश्न

Rise People में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $118,286 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rise People में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $78,387 है।

