Riot Games वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Los Angeles Area में

Riot Games में वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Los Angeles Area P1 के लिए प्रति year $141K से P5 के लिए प्रति year $375K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज कुल $218K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
Staff Software Engineer
$285K
$239K
$0
$46.7K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Riot Games?

सामान्य प्रश्न

Riot Games in Greater Los Angeles Area में वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $374,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Riot Games में वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $212,000 है।

