Riot Games वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Los Angeles Area में

Riot Games में वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Los Angeles Area P1 के लिए प्रति year $141K से P5 के लिए प्रति year $375K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज कुल $218K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
