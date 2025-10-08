Riot Games फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Riot Games में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $140K से P4 के लिए प्रति year $292K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $215K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
