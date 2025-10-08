कंपनी निर्देशिका
Riot Games
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • United States

Riot Games बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Riot Games में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $133K से P5 के लिए प्रति year $430K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $282K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$133K
$121K
$0
$12K
P2
Software Engineer
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
Senior Software Engineer
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
Staff Software Engineer
$305K
$226K
$0
$79.3K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं Riot Games?

सामान्य प्रश्न

Riot Games in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $430,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Riot Games में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $230,000 है।

