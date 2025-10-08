Riot Games बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Riot Games में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $133K से P5 के लिए प्रति year $430K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $282K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
