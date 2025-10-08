Riot Games यूएक्स डिजाइनर वेतन

Riot Games में यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in United States P4 के लिए प्रति year $237K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $150K है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
