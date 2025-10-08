कंपनी निर्देशिका
Riot Games Technical Accountant वेतन

Riot Games में Technical Accountant मुआवजा in United States P3 के लिए प्रति year $179K से P4 के लिए प्रति year $246K तक है। Riot Games के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
देखें 3 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
में करियर स्तर क्या हैं Riot Games?

सामान्य प्रश्न

Riot Games in United States में Technical Accountant के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $595,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Riot Games में Technical Accountant भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $238,000 है।

