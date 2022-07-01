Ridgemont Equity Partners का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $121,390 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $278,600 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ridgemont Equity Partners. अंतिम अपडेट: 11/29/2025
हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridgemont-equity-partners/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.