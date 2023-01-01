कंपनी निर्देशिका
Ridgeline International
Ridgeline International वेतन

Ridgeline International का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $219,300 से उच्च स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए $256,275 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ridgeline International. अंतिम अपडेट: 11/29/2025

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)
$256K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$219K
सामान्य प्रश्न

Ridgeline International में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $256,275 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ridgeline International में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $237,788 है।

