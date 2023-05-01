कंपनी निर्देशिका
Ribbon Home वेतन

Ribbon Home का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $149,000 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $176,400 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ribbon Home. अंतिम अपडेट: 11/29/2025

प्रोडक्ट मैनेजर
$176K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $149K
Ribbon Home में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $176,400 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ribbon Home में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $162,700 है।

