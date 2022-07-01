Replicant वेतन

Replicant का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $73,738 से उच्च स्तर पर सेल्स इंजीनियर के लिए $306,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Replicant. अंतिम अपडेट: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Replicant में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।