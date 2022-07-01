कंपनी निर्देशिका
Replicant
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Replicant वेतन

Replicant का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $73,738 से उच्च स्तर पर सेल्स इंजीनियर के लिए $306,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Replicant. अंतिम अपडेट: 8/29/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $103K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$84.3K
प्रोडक्ट मैनेजर
$251K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
सेल्स
$73.7K
सेल्स इंजीनियर
$306K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$139K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$84.1K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Replicant में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

A função com maior remuneração relatada na Replicant é सेल्स इंजीनियर at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Replicant é $103,013.

फीचर्ड जॉब्स

    Replicant के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Facebook
  • PayPal
  • Flipkart
  • Snap
  • Google
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन