कंपनी निर्देशिका
Remitly
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • फाइनेंशियल एनालिस्ट

  • सभी फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Remitly फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Remitly में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in Israel प्रति year ₪313K से ₪445K तक है। Remitly के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा

₪354K - ₪403K
Israel
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₪313K₪354K₪403K₪445K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और फाइनेंशियल एनालिस्ट सबमिशन में Remitly की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+₪200K
Robinhood logo
+₪307K
Stripe logo
+₪68.9K
Datadog logo
+₪121K
Verily logo
+₪75.8K
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Remitly में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Remitly in Israel में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪444,854 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Remitly में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪312,906 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Remitly के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन