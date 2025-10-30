कंपनी निर्देशिका
Remitly
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • बिज़नेस डेवलपमेंट

  • सभी बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Remitly बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Remitly में औसत बिज़नेस डेवलपमेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $408K से $571K तक है। Remitly के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा

$442K - $514K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$408K$442K$514K$571K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और बिज़नेस डेवलपमेंट सबमिशन में Remitly की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Remitly में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Remitly in United States में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $571,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Remitly में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $408,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Remitly के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन