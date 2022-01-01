कंपनी निर्देशिका
Relativity
Relativity वेतन

Relativity का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $102,060 से उच्च स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स के लिए $298,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Relativity. अंतिम अपडेट: 10/25/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $140K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $210K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $119K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$299K
डेटा साइंस मैनेजर
$217K
डेटा साइंटिस्ट
$147K
मार्केटिंग
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
यूएक्स रिसर्चर
$110K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

5%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

50%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Relativity में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 5% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (5.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (30.00% वार्षिक)

  • 50% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (50.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Relativity में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस ऑपरेशन्स at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $298,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Relativity में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $147,131 है।

