REI Systems सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

REI Systems में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $128K है। REI Systems के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत पैकेज
company icon
REI Systems
Senior software Engineer
Sterling, VA
प्रति वर्ष कुल
$128K
स्तर
Senior
मूल वेतन
$128K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
7 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं REI Systems?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

REI Systems in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $143,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
REI Systems में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $110,000 है।

