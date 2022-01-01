REEF का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $72,000 से उच्च स्तर पर सेल्स के लिए $225,106 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है REEF. अंतिम अपडेट: 11/14/2025
20%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
20%
वर्ष 4
20%
वर्ष 5
REEF में, Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
20% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (20.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (1.67% मासिक)
20% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (1.67% मासिक)
20% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (1.67% मासिक)
