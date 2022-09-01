कंपनी निर्देशिका
Redpanda Data
Redpanda Data वेतन

Redpanda Data का वेतन निम्न स्तर पर मार्केटिंग के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $119,400 से उच्च स्तर पर सेल्स इंजीनियर के लिए $281,520 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Redpanda Data. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $200K
मार्केटिंग
$119K
प्रोडक्ट मैनेजर
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
सेल्स इंजीनियर
$282K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Redpanda Data में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Redpanda Data में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सेल्स इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $281,520 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Redpanda Data में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $232,086 है।

