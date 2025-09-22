कंपनी निर्देशिका
Reddit
  • वेतन
  • प्रोग्राम मैनेजर

  • सभी प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Reddit प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Reddit में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $162K से $230K तक है। Reddit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत कुल मुआवजा

$184K - $218K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$162K$184K$218K$230K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

Reddit लोगो

$20K

वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (100.00% वार्षिक)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोग्राम मैनेजर at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the प्रोग्राम मैनेजर role in United States is $162,000.

अन्य संसाधन