Reddit डेटा साइंटिस्ट वेतन

Reddit में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States IC1 के लिए प्रति year $177K से IC5 के लिए प्रति year $363K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $253K है। Reddit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
$268K
$195K
$72.3K
$0
100%
वर्ष 1
Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (100.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
