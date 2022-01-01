कंपनी निर्देशिका
Reddit
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Reddit वेतन

Reddit का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $125,899 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $874,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Reddit. अंतिम अपडेट: 8/29/2025

Reddit लोगो

$20K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
डेटा साइंटिस्ट
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

यूएक्स डिजाइनर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $515K
सेल्स
IC3 $176K
IC4 $175K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $450K
यूएक्स रिसर्चर
Median $260K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $140K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $145K
रिक्रूटर
Median $145K
अकाउंटेंट
Median $154K

टेक्निकल अकाउंटेंट

डेटा एनालिस्ट
$250K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$210K
प्रोग्राम मैनेजर
$201K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$222K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$147K

डेटा आर्किटेक्ट

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$176K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

100%

वर्ष 1

Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 1-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 100% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (100.00% वार्षिक)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Reddit में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Vesting Schedule 100% after year 1.

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Reddit में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the IC6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $874,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Reddit में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $235,959 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Reddit के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन