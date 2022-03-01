कंपनी निर्देशिका
Reckitt
Reckitt वेतन

Reckitt का वेतन कम-अंत में में एक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी) के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $14,462 से लेकर उच्च-अंत में में एक बिक्री के लिए $492,450 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Reckitt. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

विपणन
Median $161K
लेखाकार
$127K
व्यवसाय विश्लेषक
$20.2K

डेटा विश्लेषक
$33.1K
वित्तीय विश्लेषक
$28.1K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$14.5K
प्रबंधन परामर्शदाता
$85.4K
मैकेनिकल इंजीनियर
$187K
उत्पाद प्रबंधक
$114K
परियोजना प्रबंधक
$31.9K
बिक्री
$492K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$161K
समाधान वास्तुकार
$102K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$93.2K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Reckitt में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका बिक्री at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $492,450 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Reckitt में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $97,799 है।

अन्य संसाधन