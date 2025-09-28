कंपनी निर्देशिका
REA Group
REA Group सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

REA Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Australia पैकेज प्रति year कुल A$205K है। REA Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत पैकेज
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
प्रति वर्ष कुल
A$205K
स्तर
Lead Developer
मूल वेतन
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
बोनस
A$16.5K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं REA Group?

A$249K

सामान्य प्रश्न

REA Group in Australia में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$335,240 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
REA Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$192,062 है।

