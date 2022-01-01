कंपनी निर्देशिका
RBC
आरबीसी वेतन

RBC का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $36,123 से उच्च स्तर पर चीफ ऑफ स्टाफ के लिए $201,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है आरबीसी. अंतिम अपडेट: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

आईओएस इंजीनियर

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

बिज़नेस एनालिस्ट
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
प्रोडक्ट मैनेजर
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

डेटा साइंटिस्ट
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $64.3K

Risk Analyst

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
PL08 $77.1K
PL07 $102K

यूएक्स डिजाइनर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $127K
डेटा एनालिस्ट
Median $57.7K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $71.1K
इन्वेस्टमेंट बैंकर
Median $75.1K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
यूएक्स रिसर्चर
Median $86.7K
एक्चुअरी
Median $68.7K
अकाउंटेंट
Median $71K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
Median $51.1K
कस्टमर सर्विस
Median $38K
मार्केटिंग
Median $101K
सेल्स
Median $36.1K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $138K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
Median $99K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $100K
डेटा साइंस मैनेजर
Median $82.1K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$38.3K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$44.7K
चीफ ऑफ स्टाफ
$201K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$110K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$48.9K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$200K
लीगल
$56.8K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$44.4K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
Median $69.5K
पार्टनर मैनेजर
$113K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$164K
टेक्निकल राइटर
$45.2K
टोटल रिवॉर्ड्स
$95.6K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$121K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

RBC में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

RBC में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका चीफ ऑफ स्टाफ at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
RBC में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $79,163 है।

