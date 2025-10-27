कंपनी निर्देशिका
Rapyd
Rapyd सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Rapyd में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Arab Emirates पैकेज प्रति year कुल AED 441K है। Rapyd के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/27/2025

औसत पैकेज
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
प्रति वर्ष कुल
AED 441K
स्तर
Backend Developer
मूल वेतन
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
बोनस
AED 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Rapyd in United Arab Emirates में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज AED 516,795 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rapyd में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United Arab Emirates के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा AED 431,998 है।

अन्य संसाधन