Rakuten Americas
Rakuten Americas प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Rakuten Americas में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $221K है। Rakuten Americas के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/3/2025

औसत पैकेज
company icon
Rakuten Americas
senior product manager
San Jose, CA
प्रति वर्ष कुल
$221K
स्तर
-
मूल वेतन
$190K
Stock (/yr)
$3K
बोनस
$28K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
8 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Rakuten Americas in United States में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $272,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Rakuten Americas में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $197,000 है।

