Qualtrics
Qualtrics Technical Account Manager वेतन

Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

A$180K - A$209K
Australia
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
A$166KA$180KA$209KA$233K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

A$249K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Qualtrics in United States में jobFamilies.Technical Account Manager के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$232,543 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Qualtrics में jobFamilies.Technical Account Manager भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$166,102 है।

