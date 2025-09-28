Qualtrics प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन

Qualtrics में प्रोजेक्ट मैनेजर मुआवजा in Ireland L3 के लिए प्रति year €77K है। Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा €69.3K - €83.9K Ireland सामान्य रेंज संभावित रेंज €63.9K €69.3K €83.9K €89.3K सामान्य रेंज संभावित रेंज

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस L3 €77K €59.4K €5.8K €11.7K L4 € -- € -- € -- € -- L5 € -- € -- € -- € -- L6 € -- € -- € -- € -- देखें 2 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

