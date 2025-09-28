कंपनी निर्देशिका
Qualtrics
Qualtrics पीपल ऑपरेशन्स वेतन

Qualtrics में औसत पीपल ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year A$144K से A$205K तक है। Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

A$165K - A$193K
Australia
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
A$144KA$165KA$193KA$205K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

A$249K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a पीपल ऑपरेशन्स at Qualtrics sits at a yearly total compensation of A$205,024. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the पीपल ऑपरेशन्स role is A$143,692.

