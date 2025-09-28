कंपनी निर्देशिका
Qualtrics
Qualtrics मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

Qualtrics में औसत मार्केटिंग ऑपरेशन्स कुल मुआवजा in Germany प्रति year €53K से €72.3K तक है। Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

€56.7K - €68.6K
Germany
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€53K€56.7K€68.6K€72.3K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

€142K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un मार्केटिंग ऑपरेशन्स en Qualtrics in Germany está en una compensación total anual de €72,322. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de मार्केटिंग ऑपरेशन्स in Germany es €52,994.

