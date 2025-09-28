कंपनी निर्देशिका
Qualtrics
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • फाइनेंशियल एनालिस्ट

  • सभी फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Qualtrics फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Qualtrics में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $116K से $165K तक है। Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$132K - $150K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$116K$132K$150K$165K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 2 और फाइनेंशियल एनालिस्ट सबमिशन में Qualtrics की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Qualtrics in United States में फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $165,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Qualtrics में फाइनेंशियल एनालिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $116,200 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Qualtrics के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन