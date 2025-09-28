कंपनी निर्देशिका
Qualtrics
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट

  • सभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Qualtrics एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Qualtrics में औसत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $77.2K से $112K तक है। Qualtrics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/28/2025

औसत कुल मुआवजा

$87.6K - $102K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$77.2K$87.6K$102K$112K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualtrics में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $112,098. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट role in United States is $77,244.

