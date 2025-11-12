कंपनी निर्देशिका
Qualcomm
Qualcomm मशीन लर्निंग इंजीनियर वेतन Greater Hyderabad Area में

Qualcomm में मशीन लर्निंग इंजीनियर मुआवजा in Greater Hyderabad Area प्रति year ₹2.13M से ₹3.65M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Hyderabad Area पैकेज कुल ₹2.76M है। Qualcomm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Associate Engineer
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
देखें 2 अधिक स्तर
स्तरों की तुलना करें
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
खुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualcomm में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualcomm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Qualcomm in Greater Hyderabad Area में मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,645,970 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Qualcomm में मशीन लर्निंग इंजीनियर भूमिका in Greater Hyderabad Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,443,360 है।

अन्य संसाधन