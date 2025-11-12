Qualcomm एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Qualcomm में एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru Hardware Engineer के लिए प्रति year ₹2.48M से Staff Hardware Engineer के लिए प्रति year ₹7.97M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.84M है। Qualcomm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.7M
₹3.77M
₹1.53M
₹404K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
33.3%
वर्ष 1
33.3%
वर्ष 2
33.3%
वर्ष 3
Qualcomm में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)
33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Qualcomm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)