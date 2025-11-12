कंपनी निर्देशिका
Qualcomm एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Qualcomm में एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru Hardware Engineer के लिए प्रति year ₹2.48M से Staff Hardware Engineer के लिए प्रति year ₹7.97M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.84M है। Qualcomm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.48M
₹1.87M
₹515K
₹101K
Senior Hardware Engineer
₹5.7M
₹3.77M
₹1.53M
₹404K
Staff Hardware Engineer
₹7.97M
₹5.06M
₹2.26M
₹649K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualcomm में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualcomm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Qualcomm in Greater Bengaluru में एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹8,910,550 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Qualcomm में एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹4,705,779 है।

