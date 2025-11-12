कंपनी निर्देशिका
Qualcomm
  • वेतन
  • हार्डवेयर इंजीनियर

  • एएसआईसी इंजीनियर

  • Greater Toronto Area

Qualcomm एएसआईसी इंजीनियर वेतन Greater Toronto Area में

Qualcomm में एएसआईसी इंजीनियर मुआवजा in Greater Toronto Area Senior Hardware Engineer के लिए प्रति year CA$175K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$164K है। Qualcomm के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/12/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$30.9K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualcomm में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (16.65% अर्धवार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Qualcomm में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Qualcomm in Greater Toronto Area में एएसआईसी इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$199,045 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Qualcomm में एएसआईसी इंजीनियर भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$166,084 है।

