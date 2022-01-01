Quadrant Resource में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $125,625 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Quadrant Resource के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Quadrant Resource में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,625 है।
Quadrant Resource वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Solution Architect Salary
$125,625
